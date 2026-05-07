Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Schwerer Verkehrsunfall auf der B211 - Vier Verletzte

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Abend kam es auf der Bundesstraße 211 zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Die Bundesstraße musste für die Dauer der Aufnahme voll gesperrt werden.

Gegen 17:05 Uhr ging die Meldung über den Unfall bei der Polizei ein. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 58-jähriger Mann mit einem Mercedes Sprinter die Braker Chaussee auf der B211 in Richtung Brake. Ihm entgegen kam ein 43-jähriger Fahrer eines Audi, der in Richtung Oldenburg unterwegs war.

Zwischen den Ortschaften Großenmeer und Loy geriet der 43-jährige Oldenburger aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Mercedes Sprinter. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Sprinter auf die Seite geschleudert.

Der 43-jährige Audi-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Seine 37-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Im Mercedes Sprinter wurden der 58-jährige Fahrer sowie dessen 39-jähriger Mitfahrer leicht verletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße 211 bis etwa 19:10 Uhr voll gesperrt werden. Neben der Polizei waren auch Feuerwehr und Rettungsdienst mit einem größeren Kräfteaufgebot im Einsatz. Aufgrund der Sperrung kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und einem längeren Rückstau.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (531301)

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