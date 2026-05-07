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POL-OL: Einbruch auf Fliegerhorstgelände - Eigentümer zu Gegenständen gesucht

POL-OL: Einbruch auf Fliegerhorstgelände - Eigentümer zu Gegenständen gesucht
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Oldenburg (ots)

Nach einem Zeugenhinweis konnte die Polizei bereits Ende April zwei Männer nach einem Einbruch auf dem ehemaligen Fliegerhorstgelände feststellen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang mögliche Eigentümer sichergestellter Gegenstände.

Bereits am 25.04.2026, gegen 12:30 Uhr, wurde der Polizei durch einen Zeugen mitgeteilt, dass sich zwei Personen unbefugt auf dem ehemaligen Fliegerhorstgelände aufhalten und dort gewaltsam in eine Halle eingedrungen seien.

Durch die eingesetzten Beamten konnten die beiden Tatverdächtigen noch vor Ort angetroffen werden. Bei den Personen handelt es sich um zwei 21-jährige Männer. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurden bei ihnen mehrere Gegenstände festgestellt und sichergestellt, die nach aktuellem Stand keinem Eigentümer zugeordnet werden konnten.

Gegen die beiden Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des schweren Diebstahls eingeleitet.

Die Polizei prüft derzeit, ob die aufgefundenen Gegenstände aus weiteren Straftaten stammen. In diesem Zusammenhang werden mögliche Eigentümer gesucht. Hinweise werden unter der Rufnummer 0441-7904115 entgegen genommen. (481189)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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