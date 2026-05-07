Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Diebstahl aus Rohbau - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem im Bau befindlichen Mehrfamilienhaus in der Konradstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter aus vier Wohneinheiten bereits installierte technische Einrichtungen sowie eine Heizungsanlage. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Konradstraße beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der 0441-7904115 zu melden. (528223)

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