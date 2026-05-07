PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Diebstahl aus Rohbau - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem im Bau befindlichen Mehrfamilienhaus in der Konradstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter aus vier Wohneinheiten bereits installierte technische Einrichtungen sowie eine Heizungsanlage. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Konradstraße beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der 0441-7904115 zu melden. (528223)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 07.05.2026 – 09:45

    POL-OL: Schwerer Verkehrsunfall auf der B211 - Vier Verletzte

    Oldenburg (ots) - Am gestrigen Abend kam es auf der Bundesstraße 211 zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Die Bundesstraße musste für die Dauer der Aufnahme voll gesperrt werden. Gegen 17:05 Uhr ging die Meldung über den Unfall bei der Polizei ein. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 58-jähriger Mann mit einem Mercedes Sprinter die Braker Chaussee auf der B211 in Richtung Brake. Ihm ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 08:31

    POL-OL: Apen / Augustfehn: Polizei stellt zwei Tatverdächtige nach Diebstahl

    Oldenburg (ots) - Am späten Dienstagabend, 05.05.2026, gelang es der Westersteder Polizei im Zusammenspiel mit dem betroffenen Geschädigten, zwei Personen zu stellen, die zuvor Wertgegenstände aus seinem abgestellten Transporter entwenden konnten. Gegen 22:30 Uhr meldete sich der Geschädigte bei der Polizei und schilderte, dass in sein Fahrzeug eingebrochen worden ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 08:07

    POL-OL: Zwei Einbrüche und Aufbrüche von Transportern - Polizei bittet um Hinweise

    Oldenburg (ots) - In der Nacht zu Dienstag kam es im Stadtgebiet zu mehreren Einbrüchen und Aufbrüchen von Firmenfahrzeugen. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen Mitternacht und 6:30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in einen Handwerksbetrieb in der Ekernstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so in die Büroräume. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren