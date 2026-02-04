Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Ennepetal: 36-jähriger ohne Fahrerlaubnis unterwegs_ Strafanzeige folgt
Ennepetal (ots)
Ohne Fahrerlaubnis war ein 36-jähriger Ennepetaler am 3. Februar, gegen 8:25 Uhr in Ennepetal unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Ennepetaler den Amselweg und wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 36-jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Eine Strafanzeige wurde gefertigt. Seine Weiterfahrt endete hier.
