PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: 36-jähriger ohne Fahrerlaubnis unterwegs_ Strafanzeige folgt

Ennepetal (ots)

Ohne Fahrerlaubnis war ein 36-jähriger Ennepetaler am 3. Februar, gegen 8:25 Uhr in Ennepetal unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Ennepetaler den Amselweg und wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 36-jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Eine Strafanzeige wurde gefertigt. Seine Weiterfahrt endete hier.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 19:51

    POL-EN: Vermisste Person gesucht; Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

    Gevelsberg (ots) - Der 57-jährige Vermisste konnte auf Hagener Stadtgebiet wohlauf angetroffen und zurück in seine Einrichtung gebracht werden. Die Öffentlichkeitsfahndung vom 02.02.2026 wird eingestellt und die Polizei bedankt sich für Ihre Mithilfe.(STO) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Kreispolizeibehörde ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 09:47

    POL-EN: Schwelm: Einbruch in Kindertagesstätte_ Täter schlagen Scheibe ein.

    Schwelm (ots) - Zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Blücherstraße kam es zwischen dem 30. Januar, 16:15 Uhr und dem 2. Februar, 6:55 Uhr. Die Täter schlugen ein Fenster ein und gelangten so in die Räume der Kindertagesstätte. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde ist aktuell noch Bestandteil ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 09:44

    POL-EN: Hattingen: Einbruch in Geschäftsgebäude_ Büroräume durchsucht und Bargeld gestohlen

    Hattingen (ots) - Zu einem Einbruch in ein Geschäftsgebäude in der Raabestraße kam es am 3. Februar gegen 0:30 Uhr. Ein aufmerksamer Zeuge hatte verdächtige Geräusche gehört und umgehend die Polizei informiert. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so in die Büroräume. Dort suchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren