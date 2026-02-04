POL-EN: Ennepetal: 36-jähriger ohne Fahrerlaubnis unterwegs_ Strafanzeige folgt

Schwelm (ots) - Zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Blücherstraße kam es zwischen dem 30. Januar, 16:15 Uhr und dem 2. Februar, 6:55 Uhr. Die Täter schlugen ein Fenster ein und gelangten so in die Räume der Kindertagesstätte. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde ist aktuell noch Bestandteil ...

