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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht auf der A28 - Fahrer ohne Führerschein

Oldenburg (ots)

Ein 52-jähriger Mann aus der Gemeinde Wardenburg hat am Donnerstagnachmittag durch seine Fahrweise mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Die Polizei konnte ihn kontrollieren.

Am Donnerstag, gegen 14:30 Uhr, gingen bei der Polizei mehrere Meldungen über einen auffälligen Autofahrer auf der A28 in Fahrtrichtung Leer ein. Der Fahrer eines Opel fiel durch seine gefährliche Fahrweise auf. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte er mehrfach rechts und fuhr dabei in Schlangenlinien. Zudem kollidierte das Auto beinahe mit der Leitplanke.

Im Verlauf der Fahrt wurde beim Überholen auf der Autobahn unter anderem der Außenspiegel eines anderen Opel beschädigt. Der Verursacher hielt daraufhin kurz auf einem Parkplatz an, setzte seine Fahrt jedoch anschließend fort.

Weitere Meldungen ergaben, dass der Mann die Autobahn an der Anschlussstelle Neuenkruge verlassen hatte. Auch hiernach soll er weiterhin mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Beim Abbiegen vom Alter Postweg in den Kornweg (Gemeinde Wiefelstede) überfuhr er zudem ein Straßenschild.

Kurze Zeit später hielt der Mann an und verließ seinen Opel. Ein hinter ihm fahrender Zeuge reagierte umsichtig und nahm den Fahrzeugschlüssel an sich, um eine Weiterfahrt zu verhindern. Wenig später trafen die Beamten den Mann an.

Gegenüber den Beamten zeigte sich der 52-jährige Mann aus der Gemeinde Wardenburg äußerst uneinsichtig, reagierte aggressiv und verweigerte die Angabe seiner Personalien. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte er ebenfalls ab. Aufgrund des Verdachts einer Beeinflussung wurde der Mann schließlich zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Gegen den 52-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Mögliche weitere Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden. (536039)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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