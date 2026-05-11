Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verletztes Kind nach Verkehrsunfall - Polizei sucht flüchtigen Radfahrer

Oldenburg (ots)

Bereits am Freitag, den 24. April, kam es in der Hauptstraße in Oldenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern, bei dem der Verursacher flüchtete.

Wie sich inzwischen herausstellte, wurde ein am Unfall beteiligtes Kind schwer verletzt. Die Polizei sucht den bislang unbekannten Radfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 37-jährige Frau gegen 15:45 Uhr mit ihrem Fahrrad den Radweg der Hauptstraße stadtauswärts. Auf dem Gepäckträger ihres Fahrrades befand sich ein Kindersitz, in dem ihre vierjährige Tochter saß.

Im Bereich der Fahrbahnverengung an der Hauptstraße, auf Höhe eines Blumenhandels, kam der Frau ein bislang unbekannter Radfahrer entgegen, der entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf der falschen Seite des Radweges unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrräder, wodurch das vierjährige Kind schwere Verletzungen am Fuß erlitt.

Der unfallverursachende Radfahrer setzte seine Fahrt anschließend fort und flüchtete von der Unfallstelle.

Bei dem Gesuchten handelt es sich um einen etwa 40 Jahre alten Mann mit sportlicher Figur. Er hatte dunkle, längere lockige Haare sowie einen Drei-Tage-Bart und war mit einem roten Fahrrad unterwegs.

Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizei unter der 0441-7904115 zu melden. (478690)

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