Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall im Kreisverkehr - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Oldenburg (ots)

Ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen und erheblichem Sachschaden hat sich am Sonntagnachmittag in Rastede ereignet. Der Fahrer stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke.

Am Sonntag, gegen 17:00 Uhr, gingen bei der Polizei mehrere Meldungen über einen Verkehrsunfall im Bereich des Kreisverkehrs an der Wilhelmshavener Straße in Rastede ein.

Beim Eintreffen der Streifenbesatzung wurde ein Volvo festgestellt, der im Frontbereich erhebliche Beschädigungen aufwies. Der Rettungsdienst war bereits vor Ort und betreute einen Verletzten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sowie den Angaben von Zeugen befuhr ein 63-jähriger Mann mit seinem Volvo die Wilhelmshavener Straße in Fahrtrichtung Varel. Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr kam der 63-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, überfuhr den mittleren Bereich des Kreisverkehrs, beschädigte ein Verkehrszeichen und kam schließlich auf der gegenüberliegenden Seite zum Stehen. Hierbei wurde ein weiteres Verkehrszeichen beschädigt. Neben dem 63-jährigen Fahrer befanden sich eine 27-jährige Frau sowie ein Kind im Fahrzeug. Durch den Verkehrsunfall wurde der Fahrer schwer verletzt, das Kind erlitt leichte Verletzungen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch bei dem Volvo-Fahrer fest. Auf Anregung der Staatsanwaltschaft Oldenburg und Anordnung des Amtsgerichts Westerstede wurde deshalb eine Blutprobe bei dem Unfallverursacher entnommen.

Gegen den 63-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zudem wurde der Führerschein beschlagnahmt. (547619)

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