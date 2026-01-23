PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-OH
Warnung vor dem Betreten der Eisflächen

Lübeck (ots)

Seit Freitagmittag (23.01.2026) wurden der Polizeiregionalleitstelle Lübeck mehrere Personen auf Eisflächen gemeldet, unter anderem in Lübeck auf der Wakenitz im Bereich der Moltkebrücke, in Ratekau auf dem Ruppersdorfer See und in Pönitz auf dem Großen Pönitzer See.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang aktuell noch einmal vor dem Betreten der Eisflächen. Insbesondere auf großen Seen und auf Fließgewässern ist die Eisschicht trotz der Minusgrade noch nicht tragfähig. Beim Betreten und möglichen Einbruch in das eiskalte Wasser droht Lebensgefahr.

Bringen Sie sich nicht in Gefahr, seien Sie Vorbild und erklären Sie insbesondere (ihren) Kindern die Lage. So können Sie auch Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst unterstützen und umfangreiche Einsatzlagen vermeiden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -
Telefon: 0451 / 131-2006
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 12:15

    POL-HL: HL-St. Gertrud / Feuerwerk explodiert in Supermarktkühltruhe - 14-Jähriger tatverdächtig

    Lübeck (ots) - Am Mittwochnachmittag (21.01.2026) explodierte in einer Kühltruhe eines Supermarktes in Lübeck St. Gertrud ein Feuerwerkskörper. Menschen wurden nicht verletzt, jedoch wurden diverse Lebensmittel dabei beschädigt. Ein 14-jähriger Jugendlicher hatte eine Rakete gezündet und den vorliegenden Hinweisen nach in die Truhe geworfen. Gegen ihn wird jetzt ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 15:34

    POL-HL: OH-Süsel / Verkehrsunfall bei Süsel: Fahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol

    Lübeck (ots) - Auf der Gemeindestraße zwischen Süsel und Bujendorf stießen am Dienstagnachmittag (20.01.2026) ein PKW VW und ein Hyundai im Kurvenbereich zusammen, ein Mann und eine Frau erlitten dabei leichte Verletzungen. Während der Verkehrunsfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht der starken Alkoholisierung des VW-Fahrers: Bei dem 33-Jährigen stellten die ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 11:49

    POL-HL: Lübeck/Moisling Unfallgeschädigter gesucht

    Lübeck (ots) - Am 16.01.2026 kam es vormittags zu einem Verkehrsunfall in der Niendorfer Straße in Moisling. Ein parkendes Fahrzeug war beim Vorbeifahren leicht beschädigt worden, der Halter hat sich bislang nicht gemeldet. Ein 72-jähriger Lübecker befuhr am Freitag (16.01.2026) gegen 09.50 mit seinem Mercedes die Niendorfer Straße in Richtung Niendorf. Aufgrund von Gegenverkehr musste der Mann nach rechts ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren