Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-OH

Warnung vor dem Betreten der Eisflächen

Lübeck (ots)

Seit Freitagmittag (23.01.2026) wurden der Polizeiregionalleitstelle Lübeck mehrere Personen auf Eisflächen gemeldet, unter anderem in Lübeck auf der Wakenitz im Bereich der Moltkebrücke, in Ratekau auf dem Ruppersdorfer See und in Pönitz auf dem Großen Pönitzer See.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang aktuell noch einmal vor dem Betreten der Eisflächen. Insbesondere auf großen Seen und auf Fließgewässern ist die Eisschicht trotz der Minusgrade noch nicht tragfähig. Beim Betreten und möglichen Einbruch in das eiskalte Wasser droht Lebensgefahr.

Bringen Sie sich nicht in Gefahr, seien Sie Vorbild und erklären Sie insbesondere (ihren) Kindern die Lage. So können Sie auch Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst unterstützen und umfangreiche Einsatzlagen vermeiden.

