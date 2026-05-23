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Polizei Düren

POL-DN: von der Fahrbahn abgekommen

Heimbach (ots)

Am Nachmittag des 23.05.2026 ereignete sich auf der L249 ein Alleinunfall. Der 60-jährige Motorradfahrer befuhr die L249 in Richtung Heimbach-Hausen. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke.

Durch den Unfall wurden Betriebsstoffe freigesetzt, die durch die Feuerwehr und eine Spezialfirma bereinigt wurden. Für die Unfallaufnahme und die anschließende Reinigung der Fahrbahn, wurde die Straße komplett Gesperrt.

Der Motoradfahrer wurde leichtverletzt dem nächstgelegenen Krankenhaus zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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