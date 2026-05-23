Polizei Düren

POL-DN: Beim Abbiegen Radfahrer übersehen

Kreuzau (ots)

Am Nachmittag des 23.05.2026 ereignete sich auf der L33 auf Höhe der Ortslage Thum ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Die 44-jährige Fahrzeugführerin befuhr die L33 in Fahrtrichtung Nideggen. Auf Höhe der Ortslage Thum wollte die Fahrzeugführerin von der L33 abfahren. Innerhalb ihres Abbiegevorgangs übersah sie den bevorrechtigten und entgegenkommenden 59-jährigen Rennradfahrer. Der Rennradfahrer wurde durch den PKW erfasst und erlitt leichte Verletzungen. Erschwerend kommt hinzu, dass der Rennradfahrer versäumt hatte einen Helm anzulegen.

Der PKW konnte aufgrund des Verkehrsunfalls nicht mehr bewegt werden. Dieser wurde durch den ADAC abgeschleppt.

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