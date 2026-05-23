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Polizei Düren

POL-DN: Kradfahrerin wird aus Kurve getragen

Vettweiß (ots)

Eine 20-jährige Kradfahrerin aus Köln befuhr die B477 aus Fahrtrichtung Nörvenich in Fahrtrichtung Lüxheim. In einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach im angrenzenden Feld. Die Kradfahrerin wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt. Die Unfallaufnahme erfolgte unter Hinzuziehung eines Verkehrsunfallaufnahmeteams. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B477 an der Unfallörtlichkeit gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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