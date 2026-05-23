POL-DN: Kradfahrerin wird aus Kurve getragen

Düren (ots) - Auf einem Parkplatz in der Dürener Innenstadt verwechselte eine 88-jährige Dürenerin das Brems- mit dem Gaspedal ihres PKW und fuhr gegen eine Hauswand. Die Fahrzeugführerin blieb dabei unverletzt, der PKW war nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme ergaben sich weitere Anzeichen für einen körperlichen Mangel der Fahrzeugführerin. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Meldung an ...

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