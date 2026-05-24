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Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit Verletzten auf der L12 bei Lucherberg

Inden (ots)

Am späten Nachmittag des 24.05.2026 befuhr eine 35jährige PKW Fahrerin die L012n aus Richtung Echtz in Fahrtrichtung Langerwehe.

Sie erschreckte sich aufgrund eines Insekts im Fahrzeug, verlor daraufhin die Kontrolle über ihren PKW und fuhr in den angrenzenden Straßengraben. Das Fahrzeug kam auf der Seite liegend zum Stehen. Die Fahrerin wurde schwer verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Die im PKW befindlichen 5- und 8-jährigen Begleiter der Fahrerin wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst einer Kinderklinik zugeführt. Durch den Unfall trat Öl aus dem Fahrzeug aus, weshalb das Erdreich an der Unfallstelle abgetragen werden musste.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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