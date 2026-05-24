PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Taxi- und Mietwagenkontrollen im Kreisgebiet Düren

Kreis Düren (ots)

Am Pfingstsonntag, 24.06.2026, führten Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes der Polizei Düren gemeinsam mit der Fachdienststelle des Straßenverkehrsamtes Düren, im Kreisgebiet gezielte Taxi- und Mietwagenkontrollen durch. Ziel der Maßnahme war, die Verkehrssicherheit für mitfahrende Fahrgäste zu erhöhen. Neben den technischen Ausrüstungsvorschriften und erforderlichen Genehmigungen der Fahrzeuge, wurden auch die Fahrzeugführer umfassend überprüft. Insgesamt wurden 5 Taxen und 3 Mietwagen kontrolliert. In zwei Fällen wurde bei Mietwagen gegen die Rückkehrpflicht verstoßen, da sie nicht am vorgeschriebenen Betriebssitz standen, sondern ohne Fahrauftrag am Bahnhof warteten. Mehrere der kontrollierten Taxiführer verstießen gegen Vorschriften über mitführungspflichtige Dokumente. In vier Fällen waren die Ordnungsnummern falsch angebracht. Des Weiteren wurden an diesem Tag auch vier Betriebssitze überprüft, wo erhebliche Beanstandungen festgestellt wurden. Das Straßenverkehrsamt Düren wird im Nachgang prüfen, ob bei einzelnen Unternehmen überhaupt noch die Voraussetzungen für die Erteilung einer Konzession erfüllt sind. Auch zukünftig wird die Polizei gemeinsam mit dem Straßenverkehrsamt Düren diese Kontrollen fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 24.05.2026 – 23:27

    POL-DN: Verkehrsunfall mit Verletzten auf der L12 bei Lucherberg

    Inden (ots) - Am späten Nachmittag des 24.05.2026 befuhr eine 35jährige PKW Fahrerin die L012n aus Richtung Echtz in Fahrtrichtung Langerwehe. Sie erschreckte sich aufgrund eines Insekts im Fahrzeug, verlor daraufhin die Kontrolle über ihren PKW und fuhr in den angrenzenden Straßengraben. Das Fahrzeug kam auf der Seite liegend zum Stehen. Die Fahrerin wurde schwer ...

    mehr
  • 24.05.2026 – 22:59

    POL-DN: Verkehrsunfall mit Verletzten - Kradunfall in Aldenhoven

    Aldenhoven (ots) - Am Nachmittag des 24.05.2026 ereignete sich auf der L136 in 52457 Aldenhoven ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 52jährige PKW-Fahrerin beabsichtigte an der Unfallörtlichkeit nach links in den Engelsdorfer Weg abzubiegen und bremste daraufhin vor dem Kreuzungsbereich. Die 25jährige Kradfahrerin befuhr die L136 hinter der PKW-Fahrerin. ...

    mehr
  • 23.05.2026 – 23:04

    POL-DN: Alleinunfall Radfahrer mit schweren Verletzungen.

    Polizei Düren (ots) - Am Nachmittag des 23.05.2026 ereignete sich auf dem Eschauler Weg in Schmidt ein Verkehrsunfall (Alleinunfall Radfahrer) mit Personenschaden. Der 65jährige Fahrradfahrer wollte vom Parkplatz am Eschauler Weg auf das Schleckermannspfädchen einfahren. Dabei hat er aufgrund einer Vertiefung im Boden (Rinne) das Gleichgewicht verloren und ist anschließend gestürzt. Der Fahrradfahrer hat keinen Helm ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren