Polizei Düren

POL-DN: Taxi- und Mietwagenkontrollen im Kreisgebiet Düren

Kreis Düren (ots)

Am Pfingstsonntag, 24.06.2026, führten Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes der Polizei Düren gemeinsam mit der Fachdienststelle des Straßenverkehrsamtes Düren, im Kreisgebiet gezielte Taxi- und Mietwagenkontrollen durch. Ziel der Maßnahme war, die Verkehrssicherheit für mitfahrende Fahrgäste zu erhöhen. Neben den technischen Ausrüstungsvorschriften und erforderlichen Genehmigungen der Fahrzeuge, wurden auch die Fahrzeugführer umfassend überprüft. Insgesamt wurden 5 Taxen und 3 Mietwagen kontrolliert. In zwei Fällen wurde bei Mietwagen gegen die Rückkehrpflicht verstoßen, da sie nicht am vorgeschriebenen Betriebssitz standen, sondern ohne Fahrauftrag am Bahnhof warteten. Mehrere der kontrollierten Taxiführer verstießen gegen Vorschriften über mitführungspflichtige Dokumente. In vier Fällen waren die Ordnungsnummern falsch angebracht. Des Weiteren wurden an diesem Tag auch vier Betriebssitze überprüft, wo erhebliche Beanstandungen festgestellt wurden. Das Straßenverkehrsamt Düren wird im Nachgang prüfen, ob bei einzelnen Unternehmen überhaupt noch die Voraussetzungen für die Erteilung einer Konzession erfüllt sind. Auch zukünftig wird die Polizei gemeinsam mit dem Straßenverkehrsamt Düren diese Kontrollen fortsetzen.

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