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POL-DN: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Seniorin - Polizei bittet um Hinweise

POL-DN: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Seniorin - Polizei bittet um Hinweise
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Heimbach (ots)

Seit Pfingstsonntag (24.05.2026), circa 14:30 Uhr, wird eine 90-jährige Bewohnerin eines Pflegeheims in Heimbach-Hasenfeld vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Seniorin kehrte bislang nicht in das Pflegeheim zurück. Bereits umfangreiche Suchmaßnahmen, unter anderem unter Einsatz eines Polizeihubschraubers sowie eines Mantrailer-Hundes, verliefen bislang ohne Erfolg.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

   - schwarze Hose
   - braune Schuhe
   - dunkelblaue Jacke
   - graue, schulterlange Haare
   - unterwegs mit einem Rollator

Die Frau spricht ausschließlich Ungarisch. Zudem stützt sie sich stark auf ihren Rollator und hat insbesondere bei längeren oder steileren Wegstrecken Probleme beim Gehen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Vermisste im Bereich Hasenfeld in einen Bus gestiegen ist. Zudem soll sie in der Vergangenheit wiederholt von Köln gesprochen haben, sodass auch ein Aufenthalt außerhalb von Heimbach nicht ausgeschlossen werden kann.

Die Polizei fahndet nun auch mit einem Foto nach der Seniorin.

Personen, die die Frau gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei Düren unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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