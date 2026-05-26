Polizei Düren

POL-DN: Ausgeraubt und festgenommen

Düren (ots)

Ein 26-jähriger Mann meldete sich am Samstagmorgen (23.05.2026) von Titz aus bei der Polizei. Er gab an, am gleichen Morgen von unbekannten Tätern am Bahnhof Düren unter Anwendung von Gewalt beraubt worden zu sein. Er selber wurde jedoch per Haftbefehl gesucht und schließlich von den Beamten festgenommen.

Gegen 10:00 Uhr informierte der junge Mann, der aktuell über keinen Wohnsitz im Bundesgebiet verfügt, die Beamten darüber, dass er gegen 04:00 Uhr von mehreren Personen am Bahnhof Düren körperlich angegangen und beraubt wurde. Die Täter entwendeten nach seinen Angaben seinen Koffer, sein Laptop und ein Tablet-PC, seine Geldbörse und sein Mobiltelefon. Deshalb habe er die Polizei erst Stunden nach dem Vorfall informieren können.

Die Tatverdächtigen beschreibt der Geschädigte als drei junge Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, mit normaler Statur und sportlicher Bekleidung. Bei der Aufnahme der Strafanzeige stellten die Beamten fest, dass gegen den Geschädigten selber ein Haftbefehl vorlag. Somit blieb den Beamten nichts anderes übrig, als den Geschädigten festzunehmen und zur Dienststelle zu verbringen. Bezüglich des Raubes hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

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