Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Niederzier (ots)

Am Samstag (23.05.2026) kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Streffenweg. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Bewohnerin verließ ihr Haus gegen 09:00 Uhr. Als sie gegen 12:00 Uhr zurückkehrte, stellte sie fest, dass bislang unbekannte Täter in das Wohnhaus eingebrochen waren.

Im Inneren wurden mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten der oder die Täter eine Perlenkette.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell