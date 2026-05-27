POL-DN: Streit eskaliert - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet
Düren (ots)
Am Dienstagabend (26.05.2026) kam es gegen 18:00 Uhr in der Schloßbergstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.
Nach bisherigen Erkenntnissen stand ein 49-jähriger Mann aus Düren an seinem geparkten Kleinkraftrad am Fahrbahnrand der Schloßbergstraße, als ein 79-jähriger Autofahrer aus Düren mit seinem Pkw vorbeifuhr. Dabei kam es zu einer leichten Berührung zwischen dem Außenspiegel des Fahrzeugs und dem Arm des 49-Jährigen. Verletzt wurde hierbei niemand.
Im weiteren Verlauf entwickelte sich zwischen den beiden Männern ein Streit, der anschließend eskalierte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 79-Jährige den 49-Jährigen geschlagen sowie Tierabwehrspray gegen ihn eingesetzt haben. Der 49-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen.
Die Polizei stellte das Tierabwehrspray sicher und erteilte dem 79-Jährigen einen Platzverweis. Darüber hinaus wurde eine Mitteilung an das Straßenverkehrsamt gefertigt, welches nun die Eignung des Mannes zum Führen von Kraftfahrzeugen prüft.
Die Ermittlungen dauern an.
Rückfragen bitte an:
Polizei Düren
Pressestelle
Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199
Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell