Polizei Düren

POL-DN: Streit eskaliert - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet

Düren (ots)

Am Dienstagabend (26.05.2026) kam es gegen 18:00 Uhr in der Schloßbergstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Nach bisherigen Erkenntnissen stand ein 49-jähriger Mann aus Düren an seinem geparkten Kleinkraftrad am Fahrbahnrand der Schloßbergstraße, als ein 79-jähriger Autofahrer aus Düren mit seinem Pkw vorbeifuhr. Dabei kam es zu einer leichten Berührung zwischen dem Außenspiegel des Fahrzeugs und dem Arm des 49-Jährigen. Verletzt wurde hierbei niemand.

Im weiteren Verlauf entwickelte sich zwischen den beiden Männern ein Streit, der anschließend eskalierte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 79-Jährige den 49-Jährigen geschlagen sowie Tierabwehrspray gegen ihn eingesetzt haben. Der 49-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Die Polizei stellte das Tierabwehrspray sicher und erteilte dem 79-Jährigen einen Platzverweis. Darüber hinaus wurde eine Mitteilung an das Straßenverkehrsamt gefertigt, welches nun die Eignung des Mannes zum Führen von Kraftfahrzeugen prüft.

Die Ermittlungen dauern an.

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