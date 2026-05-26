Polizei Düren

POL-DN: Gas- und Bremse vertauscht: Umgestürzte Laterne verletzt Frau

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Jülich (ots)

Am 22.05.2026 kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann gegen einen geparkten Anhänger fuhr. Dieser stürzte eine Straßenlaterne um, durch die dann eine Fußgängerin schwer verletzt wurde.

Aus bislang ungeklärter Ursache vertauschte ein 85 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Jülich gegen 16:40 Uhr Bremse und Gas seines Wagens, als er auf der Lorsbecker Straße Straße in Richtung Promenadenstraße unterwegs war. Kurz hinter der Einmündung Bergische Straße beschleunigte er stark und prallte gegen ein geparktes Pkw-Anhänger-Gespann. Das Gespann wurde gegen eine Laterne geschoben, die dann zu Fall gebracht wurde und auf den Kopf einer 55-Jährigen aus Jülich stürzte. Der Wagen des 85-Jährigen kam in einer Hecke zum Stehen.

Die Fußgängerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb.

Dem 85-Jährigen wurden im Krankenhaus Blutproben entnommen, die auf Alkohol und Medikamente getestet werden. Auch er wurde zur stationären Behandlung aufgenommen. Die beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 25500 Euro.

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