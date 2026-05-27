PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Festnahme nach Unfall mit entwendetem Pkw

Merzenich/Düren (ots)

Bereits in der Nacht zu Dienstag (26.05.2026) kam es im Verlauf der Nordstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem der verursachende Pkw auf dem Dach landete und drei Personen fußläufig flüchteten. Im Rahmen der Fahndung konnten Beamte der Wache Düren den später geständigen Fahrer des Pkw antreffen und festnehmen.

Gegen 04:50 Uhr erhielt die Polizei die Meldung über einen auf der Nordstraße verunfallten Pkw. Dieser hatte ein geparktes Fahrzeug touchiert und sich in der Folge überschlagen. Aus dem Fahrzeug waren drei Insassen fußläufig flüchtig. In der Ortslage Birkesdorf konnten zur Fahndung eingesetzte Kräfte schließlich eine verdächtige Person antreffen, auf die die Beschreibung zutraf. Der 18-jährige Mann aus Düren gestand schließlich, dass er das Fahrzeug zur Unfallzeit geführt hatte. Zudem räumte er ein, dass man das Fahrzeug zuvor mit zwei weiteren Personen in Merzenich entwendet hatte und damit umher gefahren sei.

Der genaue Tatablauf ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist der junge Mann nicht. Zudem stellten die Beamten fest, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Der Dürener wurde vorläufig festgenommen. Er muss sich nun einem Strafverfahren u.a. wegen Kfz.-Diebstahl, Unfallflucht sowie weiteren Verkehrsstraftaten stellen.

Die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie durch Abschlepper geborgen werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird mit ca. 13.000 Euro angegeben. Personenschaden entstand durch den Verkehrsunfall nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 27.05.2026 – 09:55

    POL-DN: Kradfahrer bei Alleinunfall leicht verletzt

    Inden (ots) - Am Dienstagmorgen (26.05.2026) kam es gegen 07:00 Uhr auf der Mittelstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 18-jähriger Kradfahrer leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der 18-Jährige aus Inden aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Leichtkraftrad. In der Folge kam er von der Fahrbahn ab und stürzte. Der junge Mann wurde leicht verletzt und mit einem ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 09:55

    POL-DN: Streit eskaliert - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet

    Düren (ots) - Am Dienstagabend (26.05.2026) kam es gegen 18:00 Uhr in der Schloßbergstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nach bisherigen Erkenntnissen stand ein 49-jähriger Mann aus Düren an seinem geparkten Kleinkraftrad am Fahrbahnrand der Schloßbergstraße, als ein 79-jähriger Autofahrer aus Düren mit seinem Pkw ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren