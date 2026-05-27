Polizei Düren

POL-DN: Festnahme nach Unfall mit entwendetem Pkw

Merzenich/Düren (ots)

Bereits in der Nacht zu Dienstag (26.05.2026) kam es im Verlauf der Nordstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem der verursachende Pkw auf dem Dach landete und drei Personen fußläufig flüchteten. Im Rahmen der Fahndung konnten Beamte der Wache Düren den später geständigen Fahrer des Pkw antreffen und festnehmen.

Gegen 04:50 Uhr erhielt die Polizei die Meldung über einen auf der Nordstraße verunfallten Pkw. Dieser hatte ein geparktes Fahrzeug touchiert und sich in der Folge überschlagen. Aus dem Fahrzeug waren drei Insassen fußläufig flüchtig. In der Ortslage Birkesdorf konnten zur Fahndung eingesetzte Kräfte schließlich eine verdächtige Person antreffen, auf die die Beschreibung zutraf. Der 18-jährige Mann aus Düren gestand schließlich, dass er das Fahrzeug zur Unfallzeit geführt hatte. Zudem räumte er ein, dass man das Fahrzeug zuvor mit zwei weiteren Personen in Merzenich entwendet hatte und damit umher gefahren sei.

Der genaue Tatablauf ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist der junge Mann nicht. Zudem stellten die Beamten fest, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Der Dürener wurde vorläufig festgenommen. Er muss sich nun einem Strafverfahren u.a. wegen Kfz.-Diebstahl, Unfallflucht sowie weiteren Verkehrsstraftaten stellen.

Die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie durch Abschlepper geborgen werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird mit ca. 13.000 Euro angegeben. Personenschaden entstand durch den Verkehrsunfall nicht.

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