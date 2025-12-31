Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Stefan Behrendt neuer Leiter der Feuerwehr Mainz

Mainz (ots)

Oberbrandrat Stefan Behrendt ist der neue Leiter der Feuerwehr Mainz. Dies teilte Oberbürgermeister Nino Haase im Rahmen des traditionellen Silvesterabschwimmens der Mainzer Feuerwehr mit. Behrendt übernimmt ab heute, 31.12.2025, die Funktion als Amtsleiter der Feuerwehr der Landeshauptstadt Mainz.

Stefan Behrendt hat sich bereits als Abteilungsleiter Einsatzlenkung der Mainzer Feuerwehr bewährt. Gemeinsam mit Holger Hagen (Abteilungsleiter Vorbeugender Brandschutz) und Mark Jüliger (Abteilungsleiter Technik) ist er seit 21.05.2024 kommissarischer Amtsleiter. Zudem ist Behrendt auch Brand- und Katastrophenschutzinspekteur für die Stadt Mainz nach dem Landesgesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz.

"Dem Brand- und Katastrophenschutz kommt in diesen Zeiten eine besondere Bedeutung zu. Dazu benötigt es eine stabile Berufsfeuerwehr mit einem langfristig planenden und gemeinsam mit den Hilfsorganisationen kooperierenden Führungsteam. Stefan Behrendt ist ein hocherfahrener und -engagierter Feuerwehrmann, der sich bereits als kommissarischer Leiter der Mainzer Feuerwehr gemeinsam mit Holger Hagen und Mark Jüliger bestens bewährt hat", betont Oberbürgermeister Haase. "In dieser Zeit hat das Leitungsteam Verantwortung übernommen, wichtige Neuerungen auf den Weg gebracht und erheblich zu einem guten Arbeitsklima beigetragen. Dafür danke ich den Dreien sehr, und dies hat zu dieser Personalentscheidung erheblich beigetragen."

Zu den anstehenden Aufgaben für den Leiter der Mainzer Feuerwehr gehören die Integration der neuen Abteilung Bevölkerungsschutz, die Erstellung und Umsetzung der Bedarfsplanung und die Errichtung der Integrierten Leitstelle am Standort Weisenau. Ebenso ein Meilenstein ist der Start des neuen Ausbildungsberufs Berufsfeuerwehrfrau/-mann, den Mainz als erste Kommune in Rheinland-Pfalz im Jahr 2026 einführt.

Der 50-jährige Behrendt ist Dipl. Ing. Sicherheitstechnik und wohnt gemeinsam mit seiner Frau in Nierstein. Seit September 2020 ist er bei der Feuerwehr der Landeshauptstadt Mainz angestellt. Zuvor war er Abteilungsleiter Aus- und Fortbildung sowie Rettungsdienst bei der Werkfeuerwehr der Fraport AG in Frankfurt am Main.

