POL-GT: Zeugen- und Videoaufruf nach Verkehrsunfall am Möhnesee

Bereits am Sonntag, den 01. März 2026, ereignete sich auf der Arnsberger Straße ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 38-jähriger Zweiradfahrer lebensbedrohlich verletzt wurde. Der Mann war aus Schmallenberg kommend auf der Arnsberger Straße in Richtung Norden unterwegs, als es zu dem Unfall kam (siehe auch folgende Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/6226321).

In diesem Zusammenhang wurde nach einem gelben Fahrzeug gesucht, das am Unfall beteiligt gewesen sein soll und sich anschließend vom Unfallort entfernt hat. Dieses Fahrzeug ist weiterhin flüchtig.

Da am Tattag rund um den Möhnesee reger Ausflugsverkehr herrschte und sich zahlreiche Zweiradfahrer in dem Bereich aufhielten, bittet die Polizei nun nochmals eindringlich um Mithilfe: Insbesondere Zweiradfahrer, die am 01. März im Bereich des Möhnesees unterwegs waren und Helmkameras oder Kameras an ihren Fahrzeugen mitgeführt haben, werden gebeten, ihre Aufzeichnungen zu überprüfen.

Von besonderem Interesse sind Videoaufnahmen, auf denen ein gelber Pkw zu sehen sein könnte.

Darüber hinaus werden auch Anwohnerinnen und Anwohner im Bereich des Möhnesees gebeten, vorhandene private Videoüberwachungsanlagen zu sichten und mögliche Aufnahmen eines gelben Pkw der Polizei zur Verfügung zu stellen.

Der Polizei liegen bereits mehrere Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug vor. Für die weiteren Ermittlungen sind jedoch zusätzliche Zeugenaussagen sowie Bild- und Videomaterial von großer Bedeutung.

Zudem richtet sich ein dringender Appell an den Fahrer oder die Fahrerin des gelben Pkw: Melden Sie sich umgehend bei der Polizei. Der 38-jährige Zweiradfahrer befindet sich inzwischen außer Lebensgefahr, ist jedoch weiterhin schwer verletzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921 / 9100 entgegen.

