Polizei Düren

POL-DN: Kontrollen in der Eifel: Zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße und 13 Fahrverbote

Kreis Düren (ots)

Im Rahmen des Linksrheinischen Qualitätszirkels (LQZ) führte die Polizei Düren am Pfingstmontag (25.05.2026) umfangreiche Geschwindigkeitskontrollen auf verschiedenen Bundes- und Landesstraßen in der Eifel durch. Das schöne Wetter lockte zahlreiche Kradfahrer auf die Straßen im Kreisgebiet.

Insgesamt wurden 539 Verkehrsverstöße festgestellt. Darunter waren 176 Verstöße, die durch Kradfahrende begangen wurden. Von diesen haben 10 ein Fahrverbot zu erwarten. Auch bei den Pkw-Fahrenden müssen 3 Personen mit einem Fahrverbot rechnen, insgesamt wurden hier 363 Verstöße festgestellt.

Einige der kontrollierten Krad- und Pkw-Fahrenden stachen bei den Geschwindigkeitsverstößen besonders negativ heraus: Auf der L246 zwischen Brück und Schmidt, wo Tempo 50 vorgeschrieben ist, wurde ein Kradfahrer mit 107 km/h gemessen. Ein Pkw-Fahrer brachte es auf der B265 zwischen Vlatten und Wollersheim bei erlaubtem Tempo 70 auf 144 km/h.

Zudem wurde ein Pkw-Fahrer aus Köln mit einer längst abgelaufenen "TÜV-Plakette" erwischt. Er hätte bereits im Dezember 2024 mit seinem Wagen zur Hauptuntersuchung gemusst. Hier droht neben einem Bußgeld auch ein Punkt im Fahreignungsregister.

Der Linksrheinische Qualitätszirkel dient dem behördenübergreifenden Austausch sowie der gezielten Durchführung gemeinsamer Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Die Polizei Düren wird auch künftig ähnliche Kontrollen durchführen, um die Verkehrssicherheit insbesondere auf den beliebten Strecken in der Eifel weiter zu erhöhen.

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