Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Selbstbedienungskiosk - Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (28.05.2026) kam es in der Nordstraße zu einem Einbruch in einen Selbstbedienungskiosk. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Zeuge beobachtete gegen 01:40 Uhr zwei Personen, die sich dem Kiosk näherten. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug einer der Täter mit einem Gullideckel die Scheibe eines Getränkeautomaten ein, während sich die zweite Person ebenfalls im Kioskbereich aufhielt. Anschließend flüchteten beide Personen mit Fahrrädern in Richtung Dorfstraße.

Ob etwas aus dem Automaten entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

- graue Jacke - schwarze Maske bis zur Nase - Rucksack - Fahrrad

Person 2:

- schwarze Jacke mit weißen Streifen - schwarze Maske bis zur Nase - Umhängetasche - Fahrrad

Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und sicherte Spuren.

Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

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