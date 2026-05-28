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Polizei Düren

POL-DN: Unfall im Kreisverkehr

Nörvenich (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Nachmittag (27.05.2026) im Kreisverkehr Bahnhofstraße / Zülpicher Straße übersah ein Pkw-Fahrer eine E-Scooter-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Die junge Frau wurde leicht verletzt.

Gegen 15:10 Uhr durchfuhr die 28-jährige Frau aus Nörvenich aus Richtung Burgstraße kommend mit ihrem Elektrokleinstfahrzeug den Kreisverkehr in Richtung Zülpicher Straße. Ein 47-jähriger Pkw-Fahrer aus Kreuzau hatte die junge Frau nicht rechtzeitig bemerkt, als er mit seinem Fahrzeug aus Richtung Bahnhofstraße kommend ebenfalls in den Kreisverkehr einfuhr. Dort kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die E-Scooter-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der durch den Zusammenstoß entstandene Sachschaden beträgt ca. 300 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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