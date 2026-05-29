Polizei Düren

POL-DN: Krankenfahrstuhl übersehen

Linnich (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl auf der Rurstraße wurde die 65-jährige Nutzerin des Gefährts leicht verletzt. Eine Pkw-Fahrerin hatte sie beim Verlassen eines Supermarktparkplatzes nicht rechtzeitig wahrgenommen.

Am Donnerstagnachmittag (28.05.2026) gegen 14:15 Uhr fuhr die 65-jährige Frau aus Linnich mit ihrem elektrischen Krankenfahrstuhl auf dem Gehweg der Rurstraße in Richtung Ortsmitte. Zeitgleich verließ eine 60-jährige Frau aus Heinsberg mit ihrem Pkw den Parkplatz eines Supermarktes und wollte über den Gehweg hinweg nach rechts auf die Rurstraße einfahren. Sie übersah sie die Fahrerin des Krankenfahrstuhls und kollidierte mit dieser. Hierbei schob sie das Gefährt kurzzeitig vor sich her und kam dann zum Stillstand. Die Linnicherin wurde durch die Kollision mit dem Fahrzeug leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der an beiden Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.400 Euro geschätzt.

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