Polizei Düren

POL-DN: Trickdiebstahl - Seniorin geht falschem Stadtwerkemitarbeiter auf den Leim

Düren (ots)

Am Sonntagnachmittag (31.05.2026) gab sich ein bislang unbekannter Mann als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und verschaffte sich so widerrechtlich Zutritt zur Wohnung einer 85-jährigen Frau aus Düren. Er erbeutete Schmuck und Bargeld und flüchtete unerkannt vom Tatort.

Gegen 16:45 Uhr klingelte der angebliche Mitarbeiter an der Haustür einer Seniorin auf der Nideggener Straße. Er gab an, dringende Kontrollmaßnahmen an der Wasserversorgung durchführen zu müssen, da sonst die Wasserversorgung gefährdet sei. In der Wohnung schickte er die Seniorin ins Obergeschoss, um ihr bei den "Kontrollmaßnahmen" zu helfen. Mehrfach forderte er sie auf, das Wasser auf- und zudrehen. Somit konnte der Unbekannte im Erdgeschoss alleine agieren. Misstrauisch wurde die Rentnerin als sie nach einer Weile keine Anweisungen mehr bekam. Im Erdgeschoss musste sie feststelle, dass der Unbekannte die Wohnung bereits verlassen hatte. Mit seinem Verschwinden stellte sie dann auch das Fehlen ihres Haustürschlüssels und ihrer Geldbörse fest. Zudem wurde unmittelbar im Anschluss ein vierstelliger Geldbetrag von ihrem Konto abgebucht.

Die Geschädigte beschreibt den Tatverdächtigen als männlich, ca. 180cm groß und 45 Jahre alt, bekleidet mit dunkler Jeans, orangem T-Shirt und einer schwarzen Sweatshirt-Jacke. Er trug kurze braune Haare und einen Drei-Tage-Bart.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei noch einmal eindringlich:

- Seien Sie misstrauisch und lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! - Versichern Sie sich telefonisch zurück und fragen nach, ob zurzeit Mitarbeiter der betroffenen Unternehmen unterwegs sind! - Fragen Sie nach dem Namen der Person und lassen Sie sich einen Ausweis zeigen! - Bitten Sie Verwandte, Freunde oder Nachbarn um Mithilfe!

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