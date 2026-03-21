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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Die Polizei wurde gestern Abend, den 20.03.2026, gegen 23:00 Uhr, über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Ganderhofstraße informiert. Ein Geschädigter war zu Fuß unterwegs und wurde von dem Täter mit einem Gürtel mehrfach ins Gesicht geschlagen. Zwei weitere unbekannte Täter hätten ebenfalls auf den Geschädigten eingeschlagen. Der Geschädigte trug hiervon mehrere blutende Verletzungen am Kopf davon. Ein Zeuge wollte zur Hilfe eilen und wurde ebenfalls von den zwei unbekannten Tätern angegriffen und mit einem unbekannten Gegenstand am Bein verletzt. Die beiden unbekannten Täter flüchteten vor Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten. Der Haupttäter konnte vor Ort identifiziert werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und kann Hinweise zu den Flüchtigen geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Telefon: 0621 963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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