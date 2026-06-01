Polizei Düren

POL-DN: Unfall mit E-Scooter: Zu zweit, bei Rotlicht und ohne gültige Versicherung

Düren (ots)

Am Freitag (29.05.2026) kam es zu einem Unfall zwischen einem E-Scooter und einem Pkw. Der Fahrer des Elektrokleinstfahrzeugs war bei Rot gefahren und verletzte sich bei dem Zusammenstoß.

Gegen 13:20 Uhr war ein 58 Jahre alter E-Scooter-Fahrer aus Düren auf dem Radweg der August-Klotz-Straße in Richtung Platz der Deutschen Einheit unterwegs. An der Kreuzung überquerte er die Fußgängerfuhrt Richtung Tivolostraße bei Rotlicht. Eine 18-jährige Autofahrerin aus Düren, die bei Grünlicht aus der Schenkelstraße nach links abbiegen wollte, nahm den Mann zu spät war und konnte eine Kollision nicht vermeiden.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 58-Jährige nicht alleine auf dem E-Scooter unterwegs gewesen war. Verbotenerweise hatte er noch einen Freund mitgenommen. Dieser hatte sich vom Unfallort entfernt bevor die Polizei eintraf. Zudem war an dem Elektrokleinfahrzeug ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht. Weil darüber hinaus auch die Eigentumsverhältnisse unklar waren, wurde das Gefährt sichergestellt.

Der Unfallverursacher aus Düren wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung lehnte er jedoch ab. Es entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro.

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