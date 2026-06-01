Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss - Widerstand nach Anordnung einer Blutprobe

Vettweiß (ots)

Am Sonntagmorgen (31.05.2026) kam es auf der Vettweißer Straße zu einem Verkehrsunfall. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Als ihm die Entnahme einer Blutprobe eröffnet wurde, versuchte er zu flüchten und leistete Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten.

Gegen 10:29 Uhr war ein 28-jähriger Mann aus Vettweiß mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Pkw gefahren. Bei der anschließenden Unfallaufnahme machte er widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang. Zudem stellten die eingesetzten Beamten mehrere körperliche Auffälligkeiten fest, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Einen freiwilligen Drogenvortest lehnte der Mann ab.

Aufgrund der festgestellten Verdachtsmomente ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an. Nachdem dem 28-Jährigen die Maßnahme eröffnet worden war, versuchte er, sich dieser durch Flucht zu entziehen. Dabei leistete er Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Die Flucht konnte verhindert werden, die Blutprobe wurde anschließend in einem Krankenhaus entnommen.

Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses berauschender Mittel sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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