POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl

Bachenberg (ots) - Am Montag, 11.05.2026, ereignete sich gegen 16:45 Uhr ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen auf der Kreisstraße 37, zwischen den Ortschaften Bachenberg und Hilgenroth. Dabei kam ein mit vier Personen besetzter Pkw aus bislang noch nicht abschließend geklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte seitlich in die Straßenböschung. Zwei Insassen mussten durch die ...

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