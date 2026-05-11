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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Alleinunfall

Bachenberg (ots)

Am Montag, 11.05.2026, ereignete sich gegen 16:45 Uhr ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen auf der Kreisstraße 37, zwischen den Ortschaften Bachenberg und Hilgenroth. Dabei kam ein mit vier Personen besetzter Pkw aus bislang noch nicht abschließend geklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte seitlich in die Straßenböschung. Zwei Insassen mussten durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden. Es befanden sich neben der Polizei zahlreiche Kräfte der Feuerwehr und des Deutschen Roten Kreuzes vor Ort, ebenfalls kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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