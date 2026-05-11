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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall B256 mit flüchtendem PKW Dacia

Neuwied (ots)

Am 11.05.26 gegen 17:40 Uhr ereignete sich auf der B256 von Rengsdorf in Fahrtrichtung Neuwied in Höhe der Anschlussstelle Torney ein Verkehrsunfall. Aufgrund eines kurz vor ihm einscherenden PKW, muss der Geschädigte seine gefahrene Geschwindigkeit drastisch reduzieren. Dabei verliert er die Kontrolle über seinen PKW und kollidiert rechtsseitig mit der Schutzplanke. Am PKW entsteht erheblicher Sachschaden. Bei dem flüchtigen PKW soll es sich um einen neueren weißen Dacia handeln; vermutlich des Typs "Duster". Dieser hielt laut Angaben mehrerer Zeugen noch kurz an der Unfallstelle an, flüchtete jedoch im Nachgang von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die Hinweise auf den PKW geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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