Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinwirkung

Almersbach (ots)

Am Sonntag, 10.05.2026, gegen 14.25 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen in Almersbach, Koblenzer Straße, eine Verkehrskontrolle mit dem Fahrer eines Kleinkraftrades durch. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 43-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem bestand der Verdacht einer Drogenbeeinflussung. Ein entsprechender Vortest verlief positiv. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Strafverfahrens.

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