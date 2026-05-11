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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hemmelzen (ots)

Am Samstag, 09.05.2026, gegen 12.55 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße (K) 15 im Bereich Hemmelzen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 50-jähriger Motorradfahrer die K 15, aus Richtung Hemmelzen kommend, in Fahrtrichtung Neitersen. In einer Linkskurve stürzte er und kam anschließend von der Fahrbahn ab. Der Fahrzeugführer erlitt bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Zudem entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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