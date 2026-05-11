Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Spritztour alkoholisierter Junger Fahrer endet in Verkehrsunfall

Friesenhagen (ots)

Am Samstag, 09.05.2026, endete die Spritztour zweier alkoholisierter Junger Fahrer in Friesenhagen in einem Verkehrsunfall.

Ein 19-jähriger fuhr dem PKW Opel seines gleichaltrigen Beifahrers gegen 02:15 Uhr aus Wildenburg kommend auf der Straße Strahlenbach in Richtung Ortsmitte. Dort stieß er gegen den geparkten Skoda einer 32-jährigen, wodurch der Opel ausgehoben wurde, und auf dem Dach zum Liegen kam. Beide Heranwachsende konnten leichtverletzt mit Schürfwunden das Fahrzeug verlassen

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer mit rund 1,7 Promille erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, und zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Wie sich weiter herausstellte, war es kurz vor dem Verkehrsunfall zu einem Fahrerwechsel gekommen, und auch der Beifahrer zuvor am Steuer des Fahrzeugs gesessen hatte. Da der 19-jährige, welcher zum Unfallzeitpunkt auf dem Beifahrersitz saß, nur ganz unwesentlich weniger alkoholisiert war, mussten somit beide Heranwachsende der Blutprobenentnahme zugeführt werden. Der 19-jährige Fahrzeugbesitzer, welcher bis dahin noch über eine Fahrerlaubnis verfügte, musste in diesem Zusammenhang seinen Führerschein an die Polizei aushändigen. Beide Jungen Fahrer erwarteten nun entsprechende Strafanzeigen mit langen Sperrfristen bezüglich der Führerscheine.

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