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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an PKW

Dierdorf (ots)

Am 07.05.2026 kam es zur Mittagszeit zu einer Beschädigung an einem geparkten Fahrzeug im Bereich des Parkplatzes der Gutenberg-Schule in der Schulstraße. Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 9520, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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