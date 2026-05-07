Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an PKW
Dierdorf (ots)
Am 07.05.2026 kam es zur Mittagszeit zu einer Beschädigung an einem geparkten Fahrzeug im Bereich des Parkplatzes der Gutenberg-Schule in der Schulstraße. Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 9520, in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
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