Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Altenkirchen (ots)

Am Dienstag, 05.05.2026, gegen 10.30 Uhr, ereignete sich in Altenkirchen, Wiedstraße, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Wiedstraße in Fahrtrichtung Bahnhof. Hierbei kollidierte er seitlich mit einem, am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw BMW. Dieser wurde hierbei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem von ihm benutzten Fahrzeug soll es sich um einen dunkelroten Pkw Mercedes-Benz mit Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Altenkirchen (AK-) gehandelt haben. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

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