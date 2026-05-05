Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Versuchter Aufbruch/Sachbeschädigung eines PKW
Rengsdorf (ots)
Am 05.05.2026 im Zeitraum von 18:50 bis 19:10 Uhr kam es auf dem Parkplatz des ALDI-Süd-Marktes in der Westerwaldstraße in Rengsdorf zur Beschädigung eines dort abgestellten PKW Renault Kangoo. Bislang unbekannte Täter brachen das Türschloss der Fahrertür des PKW heraus und drückten die Fahrertür ein. Zu einem Aufbruch des PKW kam es dadurch nicht.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIINSPEKTION
STRAßENHAUS
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Telefon 02634 9520
Telefax 02634 952100
pistrassenhaus@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell