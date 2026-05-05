Birkenbeul (ots) - Am Montag, 04.05.2026, gegen 09.00 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße (L) 267 im Bereich Birkenbeul ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 22-jährige Fahrerin eines Pkw Renault Clio die L 267, aus Richtung Birkenbeul kommend, in Fahrtrichtung Heupelzen. In einer Kurve kam ihr ein, teilweise auf dem Gegenfahrstreifen fahrender, Pkw entgegen. Die 22-Jährige wich daraufhin aus und geriet nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem ...

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