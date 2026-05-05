PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrollen

Weyerbusch (ots)

Am Montag, 04.05.2026, führten Kräfte der Bereitschaftspolizei Koblenz in den Vormittagsstunden Geschwindigkeitskontrollen in Weyerbusch, Herchener Straße, durch. Hierbei konnten 8 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen wurden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 04.05.2026 – 20:39

    POL-PDNR: Irrfahrt durch Viehweide - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    56317 Linkenbach-K123 (ots) - Am Montagnachmittag, den 04.05.2026 vermutlich in der Zeit von 15:00 - 18:50 Uhr kam ein Fahrzeug auf der Verbindungsstraße zwischen Linkenbach und Urbach (K123) aus Linkenbach kommend nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach den Zaun einer Viehweide. Diese war zu diesem Zeitpunkt nicht mit Vieh belegt. Das Fahrzeug durchbrach nach ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 12:10

    POL-PDNR: Fahrzeugführerin unter Betäubungsmitteleinfluss

    Betzdorf (ots) - Eine Streife der Polizeiinspektion Betzdorf führte am Sonntag, 03.05.2026, gegen 23:10 Uhr in der Steinerother Straße eine Verkehrskontrolle mit einer 45-jährigen Audi-Fahrerin durch. Hierbei wurden Anzeichen für Betäubungsmittelkonsum bei der Frau festgestellt. Diese räumte zwar den zeitnah zurückliegenden Konsum von Cannabis ein, jedoch schlug ein polizeilicher Vortest zudem auch auf die ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 12:06

    POL-PDNR: Sachbeschädigung durch Graffiti-Schmierereien

    Herdorf (ots) - Wie am Samstagmorgen, 02.05.2026, bei der Polizeiinspektion Betzdorf angezeigt wurde, beschmierte eine bislang unbekannte Täterschaft in der Körnerstraße mittels weißer Farbe eine private Grundstücksmauer mit mehreren Smileys sowie eine weitere, gegenüberliegende Mauer der Stadt Herdorf mit dem Schriftzug "MX". Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren