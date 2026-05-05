POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrollen

56317 Linkenbach-K123 (ots) - Am Montagnachmittag, den 04.05.2026 vermutlich in der Zeit von 15:00 - 18:50 Uhr kam ein Fahrzeug auf der Verbindungsstraße zwischen Linkenbach und Urbach (K123) aus Linkenbach kommend nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach den Zaun einer Viehweide. Diese war zu diesem Zeitpunkt nicht mit Vieh belegt. Das Fahrzeug durchbrach nach ...

mehr