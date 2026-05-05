Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrollen
Weyerbusch (ots)
Am Montag, 04.05.2026, führten Kräfte der Bereitschaftspolizei Koblenz in den Vormittagsstunden Geschwindigkeitskontrollen in Weyerbusch, Herchener Straße, durch. Hierbei konnten 8 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen wurden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet.
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