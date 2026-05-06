POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Rengsdorf (ots) - Am 05.05.2026 im Zeitraum von 18:50 bis 19:10 Uhr kam es auf dem Parkplatz des ALDI-Süd-Marktes in der Westerwaldstraße in Rengsdorf zur Beschädigung eines dort abgestellten PKW Renault Kangoo. Bislang unbekannte Täter brachen das Türschloss der Fahrertür des PKW heraus und drückten die Fahrertür ein. Zu einem Aufbruch des PKW kam es dadurch ...

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