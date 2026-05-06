Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall
Meslbach (ots)
Am 06.05.2026 ereignete sich am Morgen ein Verkehrsunfall im Bereich Altwieder Straße und Weiherbergstraße. Dabei kam es zum Zusammenstoß von zwei PKW bei dem die Fahrzeugführer jeweils leicht verletzt wurden. Etwaige Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus in Verbindung zu setzten. Telefonnummer 02634 9520
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
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