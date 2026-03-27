Polizei Hamburg

POL-HH: 260327-4. Zeugenaufruf nach Zuführungen nach einem versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Ottensen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 22.03.2026, 05:55 Uhr

Tatort: Hamburg-Ottensen, Neumühlen

Am vergangenen Sonntag kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt im Stadtteil Ottensen, bei dem zwei 18-Jährige vorläufig festgenommen und inzwischen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt wurden. Die Polizei Hamburg sucht nun weitere Zeuginnen und Zeugen.

Zum Hintergrund wird zunächst auf die vorangegangene Pressemitteilung, zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6241665, verwiesen.

Die umfangreichen Ermittlungen der zuständigen Mordkommission (LKA 41) haben ergeben, dass sich während der Auseinandersetzung weitere Personen in unmittelbarer Nähe zu den 18-jährigen Tatverdächtigen und dem geschädigten Heranwachsenden befanden bzw. die Angreifer Teil einer Personengruppe gewesen sein dürften.

Da die bislang unbekannt gebliebenen Zeuginnen und Zeugen wichtige Hinweise im Zusammenhang mit der Tat geben können und die bisherigen Ermittlungen des LKA 41 nicht zu deren Identifizierung geführt haben, werden sie gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden.

Darüber hinaus suchen die Ermittlerinnen und Ermittler Personen, die Videomaterial zum genannten Vorfall zur Verfügung stellen können.

Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden dauern weiter an.

Wen.

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