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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss

Hasselbach (ots)

Am Dienstag, 05.05.2026, gegen 14.00 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße (B 8) im Bereich Hasselbach ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer die B 8, aus Richtung Weyerbusch kommend, in Fahrtrichtung Rettersen. Ausgangs einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einer Hauswand. Bei dem Verkehrsunfall erlitt der Fahrer leichte Verletzungen. Zudem entstand am Pkw und am Gebäude Sachschaden. Da sich im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung ergaben, erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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