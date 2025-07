Polizei Dortmund

POL-DO: Unfallverursacher lässt schwer verletzten 16-Jährigen zurück und flüchtet zu Fuß - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Am Donnerstagmorgen (03.07.) kam es im Dortmunder Stadtteil Mengede zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein jugendlicher Rollerfahrer schwer verletzt wurde. Der Unfallverursacher flüchtete zu Fuß, die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 16-jähriger Dortmunder gegen 7:15 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Mengeder Straße in Richtung Süden. Zeitgleich wollte der Fahrer eines VW aus einer Einfahrt nahe des Kreisverkehrs zur Dönnstraße nach links abbiegen.

Aus bislang ungeklärter Ursache übersah der Mann den 16-Jährigen und erfasste sein Krad. Anschließend ließ er den schwer verletzten Dortmunder zurück und flüchtete zu Fuß in Richtung Dönnstraße. Zeugen alarmierten den Rettungsdienst und die Polizei, ein Rettungswagen brachte den 16-Jährigen in ein Krankenhaus.

Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem VW um einen Mietwagen handelt. Die Autoschlüssel wurden kurz zuvor entwendet. Die Beamten stellten das Auto sicher und leiteten mehrere Strafverfahren ein, unter anderem wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und dem unbefugten Gebrauch eines Fahrzeugs.

Der flüchtige Unfallverursacher kann wie folgt beschrieben werden:

- 30 bis 40 Jahre alt - Schlanke Statur - Südosteuropäischer Phänotyp - Schwarze, kurze Haare (an den Seiten rasiert) und schwarzer Vollbart - Auffällige Tätowierung am rechten Arm, die sich vom Handgelenk bis zum Bizeps zieht. Dabei könnte es sich um ein japanisches oder chinesisches Motiv handeln. - Narbe am Auge

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Unfallverursacher machen? Hinweise nimmt die Polizeiwache Mengede unter 0231/132-2721 entgegen.

