Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht nach Betriebsmittelverlust

Unkel (ots)

Am Mittwoch, 06.05.2026, gegen 18:50 Uhr, ereignete sich in Unkel auf der L252 zwischen Bruchhausen und Unkel ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein PKW die L252 und geriet aufgrund einer großflächigen Betriebsmittelspur ins Schleudern. In der Folge kollidierte der PKW mit der Schutzplanke.

Der Verursacher der Betriebsmittelspur ist derzeit nicht bekannt. Dieser oder Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Linz am Rhein zu melden.

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