Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kontrolle des motorisierten Zweiradverkehrs

Asbach-Bennau/Isenburg (ots)

Am Sonntag, den 10.05.2026 führten Beamte der PI Straßenhaus und des spezialisierten Zweiradkontrolltrupps der PD Neuwied mehrere Kontrollen des motorisierten Zweiradverkehrs durch. Der Schwerpunkt der Kontrollen richtete sich auf nicht zulässige technische Veränderungen insbesondere im Hinblick auf Lärmbelästigungen und Überschreitungen der Geschwindigkeit. Am Vormittag erfolgte eine Kontrolle nahe der Örtlichkeit Asbach-Bennau an der L272. Es wurde eine länger überschrittene Hauptuntersuchung eines Motorrads beanstandet. In Bezug auf die Geschwindigkeitsmessungen bei Tempo 70 außerhalb geschlossener Ortschaften wurden zwei geringfügige Überschreitungen im Verwarnungsbereich durch PKW festgestellt.

Am Nachmittag erfolgte die Kontrolle in der Ortslage Isenburg in Höhe des Dorfgemeinschaftshauses. Hier wurden unter anderem ein Motorrad mit einer erloschenen Betriebserlaubnis durch technische Veränderungen sowie ein Kraftfahrer, welcher unnötig Lärm erzeugte geahndet.

Der überwiegende Teil der Kontrollen blieb ohne Beanstandungen.

Sollten Rückfragen bestehen, richten Sie diese bitte an die Polizeiinspektion Straßenhaus.

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