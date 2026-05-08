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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl aus zwei geparkten PKW

Betzdorf (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 06.05., circa 18 Uhr, und Donnerstag, 07.05.2026, circa 8 Uhr, entwende eine bislang unbekannte Täterschaft verschiedene Gegenstände aus zwei im Stadtgebiet Betzdorf abgestellten PKW.

Aus einem im Nizzaweg abgestellten Fahrzeug wurden ein Apple MacBook Pro, ein Huawei Modem, eine LED Lenser Taschenlampe, sowie zwei Ladegeräte entwendet. In der Jahnstraße entwendete die Täterschaft aus einem Toyota ebenfalls eine Taschenlampe.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise zu beiden Fällen unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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