POL-DU: Dellviertel: Kollision im Kreuzungsbereich - Zwei Verletzte

Duisburg (ots)

An der Kreuzung Düsseldorfer Straße/Heerstraße kam es am Dienstagmorgen (30. September, 7:20 Uhr) zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 31-jähriger Fahrer eines schwarzen VW Golf von der Heerstraße kommend in den Kreuzungsbereich ein und stieß dort mit dem schwarzen Nissan eines 79-Jährigen zusammen, der die Düsseldorfer Straße in Richtung des Sternbuschwegs befuhr.

Der Fahrer des VW gab gegenüber den eingesetzten Beamten an, dass er nicht bemerkt habe, dass die Ampeln ausgefallen waren. Bei der Kollision wurden beide Fahrer verletzt. Weil der Unfallverursacher über Schmerzen klagte, brachte ein Rettungswagen ihn ins Krankenhaus. Der Senior hingegen verzichtete auf eine ärztliche Behandlung am Unfallort.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen.

