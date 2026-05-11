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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in ein Firmengebäude in Anhausen

Anhausen (ots)

Im Zeitraum vom 10.05.2026, 12:00 Uhr bis 11.05.2026, 07:45 Uhr ereignete sich ein Einbruch in ein Firmengebäude in der Neuwieder Straße in Anhausen. Hierbei verschafften sich bislang unbekannte Täter durch gewaltsames Öffnen eines Rolltores Zugang in das Firmeninnere. Die unbekannten Täter entwendete Motorsägen und Heckenscheren, darüber hinaus wurde auch das Bargeld aus der Tageskasse entwendet. Die Polizei Straßenhaus hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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