Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrzeugdiebstahl

Dierdorf - Elgert (ots)

Im Verlauf der letzten Nacht, 11.-12.05.2026 gegen 01:50Uhr wurde in Dierdorf Elgert in der Straße "Fuchshege" ein Audi A6, Baujahr 2024, dunkelgrau, mit LM- Kennzeichen entwendet.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 02634/952-110 oder an pistrassenhaus.wache@polizei.rlp.de.

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