Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Fahrzeugdiebstahl
Dierdorf - Elgert (ots)
Im Verlauf der letzten Nacht, 11.-12.05.2026 gegen 01:50Uhr wurde in Dierdorf Elgert in der Straße "Fuchshege" ein Audi A6, Baujahr 2024, dunkelgrau, mit LM- Kennzeichen entwendet.
Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 02634/952-110 oder an pistrassenhaus.wache@polizei.rlp.de.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
02634/952-110
pistrassenhaus.wache@polizei.rlp.de
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